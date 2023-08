A nuoto da Marina a Tirrenia per festeggiare il compleanno: la traversata di Marino Pratesi

Nella mattinata di sabato 19 agosto, con un mare che faceva invidia ai Caraibi, Marino Pratesi in compagnia di altri due nuotatori di fondo, Antonio Micheletta (classe 1959) e Roberto Barsanti (classe 1971), ha festeggiato il suo 75° compleanno effettuando lungo costa una nuotata di 5500 metri partendo dalla piazza delle Baleari di Marina di Pisa alle ore 8 e finendo davanti al Bagno Imperiale di Tirrenia in un tempo di 2 ore 7 minuti 26 secondi, ad un passo di 2' 19'' ogni 100 metri. Non è un tempo da record per atleti del nuoto di fondo, ma se si relaziona la prestazione all'età, si può dire che è ancora un bel risultato.

Marino, che è il presidente della Polisportiva Phisio Sport Lab di Pisa, non è nuovo a queste imprese. Infatti nel 2020, per festeggiare in modo particolare i suoi 72 anni, effettuò la sua prima traversata Marina di Pisa - Tirrenia in compagnia di Simone Spagnolo, Stefano Pisani, Nicola Pratesi e Jose Luis Tanghellini, scortati per la sicurezza in mare dagli acqua scooter della CRI ed accompagnati dal gruppo canoe del Circolo Arnino, aprendo la 'via d’acqua' che congiunge le due belle località del nostro litorale. Nuotata che si è ripetuta nell’estate del 2021, nel 2022 e ieri.

Pratesi, intervistato sul perché sceglie ogni anno questo modo di festeggiare il compleanno, risponde che crede fortemente nel motto delle sua Polisportiva che è '+ Sport = - Sanità' e che il miglior modo di dare credibilità a ciò in cui si crede è mettersi in prima fila e fare cose coerenti con il propri intendimenti. "La nostra Polisportiva - prosegue Pratesi - nel contesto dell’assioma turismo sportivo sul litorale pisano, organizza da tre anni gare di nuoto Open in mare sotto l’egida del Centro Sportivo Italiano e quest’anno effettuerà il 17 settembre la terza edizione 'Imperial swim race', gare di nuoto di mezzo fondo e fondo sulle distanze di 5 Km, 3,8 Km e Miglio Marino (1852 m.) A queste gare possono partecipare tutti i cittadini in possesso del certificato medico sportivo di idoneità al nuoto o al Triathlon agonistico".

"Effettueremo inoltre il 15 ottobre in Tirrenia una gara nazionale di Paratriathlon, la mixed relay: gara che impegnerà atleti paralimpici nazionali e stranieri che effettueranno la sequenza nuoto/bici/corsa su brevi distanza dandosi il cambio per quattro volte. La gara è spettacolare e ad essa vorremmo partecipassero come spettatori, per ovvi motivi, alunni delle scuole in fascia d’età critica".

"Inoltre il 15 ottobre sono previste gare di nuoto in mare a Tirrenia sulla distanza del mezzo miglio (926 m.) e miglio marino (1852 m.), dedicate alla memoria di Eugenio Tursi, nostro amico e simpatizzante da moltissimi anni al mondo sportivo a cui apparteniamo e per concludere, sempre il 15 ottobre la 23° edizione del Triathlon Sprint Silver Rank 'Triathlon Città di Tirrenia'. Insomma come detto Sport per tutti, per stare tutti bene o meglio che si può".