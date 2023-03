Cammina sui binari, viene travolto dal treno e perde la gambe

Gravissimo infortunio nella scorsa notte lungo la linea ferroviaria tra Tombolo e Calambrone. Erano passate le ore 2 di stamani, 21 marzo, quando un uomo, un 31enne di Pisa, è stato investito da un treno in transito, con l'amputazione di entrambe le gambe. La notizia è riportata da LivornoToday.

Secondo la prima ricostruzione, alla Polfer sono arrivate le segnalazioni di una persona che stava camminando sui binari. E' stato così diramato l'allarme, con l'avvio delle ricerche da parte delle volanti livornesi e dei Vigili del Fuoco di Pisa. L'investimento sarebbe avvenuto all'altezza di via Federigo Enriques. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono arrivati i soccorsi della Svs con il medico, con il successivo trasporto d'urgenza al Pronto Soccorso di Cisanello. L'uomo è in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.