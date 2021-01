Sorpresi senza motivo nei pressi della Fi-Pi-Li: tre minorenni identificati dalla Polizia Stradale

Una bravata, la noia, oppure una semplice passeggiata andata un po' troppo 'oltre confine': tre minorenni nella giornata di domenica 10 gennaio sono stati identificati dalla Polizia della Questura di Pisa dopo essere stati sorpresi sul cavalcavia che sovrasta la Fi-Pi-Li nella zona di Putignano. Alcuni automobilisti che transitavano sulla superstrada li hanno notati e hanno avvisato la Sala operativa delle Forze dell'ordine a causa dell'atteggiamento sospetto dei tre minorenni.

La pattuglia inviata dalla Questura di Pisa, una volta giunta sul posto, ha condotto i tre ragazzi in centrale dove sono stati identificati: agli agenti i minorenni non hanno saputo spiegare il motivo della loro presenza in zona e poi sono stati riaccompagnati alle rispettive famiglie, tutte residenti nel pisano.