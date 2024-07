Smantellato un giro di prostituzione da 45mila euro al mese: arrestate tre persone

I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno eseguito tre misure cautelari personali e hanno sequestrato due immobili nell’ambito di un'articolata indagine concernente il contrasto al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. L’indagine è denominata 'Oriente', poiché vede il coinvolgimento di ragazze originarie dell'Asia, perlopiù di origini cinesi, alcune delle quali oggetto di sfruttamento della prostituzione ed è nata da alcuni accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Navacchio.

I militari, a partire dalla primavera del 2023, hanno notato l’anomala frequentazione di persone, tutte di sesso maschile, che entravano e poi uscivano frettolosamente da un'abitazione posta sulla via Tosco Romagnola nel Comune di Cascina. Successivi accertamenti, anche attraverso le notizie fornite da alcuni residenti nella zona, hanno consentito ai militari della Stazione di Navacchio di ipotizzare che, in quell’abitazione, fosse in atto l’esercizio della prostituzione ad opera di ragazze straniere, non escludendo il coinvolgimento del proprietario dell’immobile: un uomo del posto abbastanza conosciuto.

I primi esiti investigativi, riferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa a partire dal settembre 2023, hanno portato a una serie di approfondimenti allo scopo di accertare l’ipotesi. Data la natura e la complessità delle indagini, l’Autorità Giudiziaria di Pisa ha delegato l’intera attività al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Pontedera, che ha condotto le operazioni fino alla primavera del 2024.

L’attività è stata sviluppata su più canali ed ha consentito di individuare due distinte abitazioni, di proprietà della stessa persona: una a Cascina e l’altra nel territorio di Castelfranco di Sotto, dove effettivamente era in atto lo sfruttamento della prostituzione di ragazze prevalentemente di origini cinesi.

Preliminarmente i Carabinieri hanno accertato che le due case erano ampiamente pubblicizzate su numerosi siti internet. Gli annunci online erano espliciti, con l’offerta di prestazioni erotiche e sessuali ad opera di giovani ragazze raggiungibili attraverso utenze telefoniche anch’esse pubblicate negli annunci. Gli investigatori hanno contattato questi numeri telefonici, ricevendo risposte specifiche sul tipo di prestazione sessuale fornita, i relativi costi e l’indirizzo dell’abitazione dove veniva esercitata la prostituzione.

Successivamente sono state collocate delle telecamere per la videosorveglianza esterna delle case, in particolare dei loro ingressi, che hanno documentato il notevole afflusso di clienti, tutti uomini, che vi accedevano ad ogni ora della giornata e in tutti i giorni della settimana. In ragione di questi primi e oggettivi riscontri, sono state avviate numerose intercettazioni telefoniche delle utenze pubblicizzate in rete e in uso alle ragazze e delle utenze del cascinese proprietario dei due immobili.

Durante la prima fase di intercettazione telefonica sono emerse anche altre due figure di spicco: una donna cinese, risultata poi essere la tenutaria della casa di Cascina ed un altro cascinese che collaborava con la donna. Anche le utenze telefoniche di questi due ultimi personaggi sono state sottoposte a intercettazioni. Dopo circa cinque mesi di serrata attività investigativa, condotta attraverso canonici servizi sul 'campo' di osservazione, controllo e pedinamento, ascolto e trascrizione di migliaia di telefonate intercettate anche in lingua cinese, nonché visione e analisi di migliaia di ore di videosorveglianza, è stato delineato e rendicontato all'Autorità Giudiziaria di Pisa il quadro investigativo definitivo.

E' emerso che l'uomo residente a Cascina, proprietario dei due immobili dove veniva esercitata l'attività illecita, era ben consapevole dell’attività illecita condotta nelle sue proprietà. Le case erano ufficialmente affittate con regolare contratto a persone estranee all’attività illecita, a prezzi di mercato (500 - 600 euro al mese) irrisori rispetto agli importanti introiti derivanti dalla prostituzione.

L’uomo - che aveva anche il compito di valutare le ragazze e di rispondere a quei clienti che si rivolgevano a lui per sapere se erano arrivate nuove ragazze - in alcuni casi fruiva di sconti nelle prestazioni. In altri casi si è prestato ad accompagnare alcune ragazze nuove arrivate per raggiungere la casa, oppure ha dato manforte alla tenutaria quando qualche cliente ha creato problemi.

La donna cinese, risultata essere la capofila nella gestione delle utenze cellulari dedicate ai contatti con i clienti, prendeva gli appuntamenti e concordava con il potenziale cliente il costo e il tipo di prestazione sessuale che, poi, ordinava alle ragazze che in quel momento esercitavano nell’appartamento. Lei decideva la permanenza o meno presso la casa delle ragazze e si occupava di tenere i contatti con il proprietario della casa, provvedendo al pagamento della locazione,

Il secondo cascinese è emerso come collaboratore della tenutaria, soprattutto nella logistica, e quindi teso a favorire la prostituzione. Spesso l’uomo, da solo o con la donna, ha acquistato alimenti o materiali necessari alla conduzione della casa, in un caso comprando addirittura 400 profilattici. L'uomo inoltre pubblicizzava l’attività con i propri conoscenti, attraverso le descrizioni fisiche delle ragazze e mettendosi a disposizione per accompagnare i clienti;

Le ragazze sono risultate di origini cinesi, giovani e perlopiù provenienti dal nord Italia, in particolare dall’area metropolitana di Milano. Mediamente una ragazza esercitava nella casa per 10 o 15 giorni, se gradita, dopodiché veniva sostituita in modo da mantenere alta l’attenzione dei clienti abituali sempre alla triste ricerca di 'novità'.

I clienti delle due case erano sempre e solo uomini, di qualsiasi età. Sono stati contati, mediamente, 15 clienti al giorno per ogni singola casa. Le utenze intercettate in uso alle ragazze hanno registrato, in media, tra le 1.500/2.000 chiamate al mese in entrata ad opera di potenziali clienti. Il costo medio di una prestazione sessuale è risultato essere di 50 euro, con prestazioni 'minimali' o scontate per i clienti 'affezionati' fino ad un minimo di 30 euro oppure, per richieste particolari, con costi fino a 100 euro o superiori. Il giro di affari delle due case, sulla base dei parametri sopra indicati, è stato stimato in circa 45.000 euro al mese.

Sulla base dei riscontri investigativi e delle valutazioni di competenza dei Pubblici Ministeri della Procura della Repubblica di Pisa, il Giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare personale e reale a carico dei tre soggetti sottoposti ad indagine. In particolare ai due uomini cascinesi è stata applicata la custodia cautelare degli arresti domiciliari, mentre alla donna cinese la custodia in carcere, inoltre è stato disposto il sequestro preventivo delle due case. L’esecuzione delle misure e delle perquisizioni personali e locali è stata attuata dai militari della Compagnia Carabinieri di Pontedera nelle prime ore di lunedì 1° luglio.