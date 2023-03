Controlli sulle strade: denunciate tre persone dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nell’ambito dei servizi condotti per prevenire e reprimere i reati alla guida su strada e per garantire la sicurezza pubblica, hanno denunciato in stato di libertà due persone per il rifiuto di sottoporsi ad accertamenti sull'eventuale assunzione di stupefacenti e una terza per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

I militari hanno sottoposto a controllo un conducente che, alla guida del proprio motociclo sprovvisto di copertura assicurativa, si è rifiutato di sottoporsi ai controlli per accertare eventuale guida sotto assunzione di droga. Il conducente è risultato inoltre privo di patente di guida, mai conseguita. I Carabinieri hanno anche controllato un secondo conducente, che alla guida di un'auto ha rifiutato il test sugli stupefacenti. Infine i militari hanno fermato e sottoposto a controllo un uomo, sorpreso in possesso di un coltello componibile formato da due parti metalliche cilindriche e avvitabili tra loro, con una lama della lunghezza di 6 centimetri. Il soggetto è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.