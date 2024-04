Tre persone identificate in centro nonostante il divieto: denunciate

Nella giornata di giovedì 18 aprile i Carabinieri della Stazione di Pisa, nel corso dei servizi preventivi, hanno sorpreso e deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica pisana due persone, che in distinte circostanze sono state identificate in centro nonostante la misura del divieto di ritorno nel Comune di Pisa in corso di validità.

I militari della Sezione Radiomobile del NORM della Compagnia di Pisa inoltre hanno rintracciato in centro un soggetto colpito dal provvedimento del divieto di accesso alle aree urbane (Daspo Urbano). I Carabinieri hanno quindi provveduto a segnalare la persona all’Autorità Giudiziaria pisana.