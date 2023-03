In arrivo dall'Albania non hanno i requisiti per la permanenza in Italia: respinti al 'Galilei'

Sono stati respinti dalla Polizia di Frontiera tre cittadini stranieri provenienti da Tirana.

Negli ultimi giorni la Polaria, quotidianamente impegnata in attività di contrasto all’immigrazione irregolare, durante i controlli dei documenti nei confronti dei passeggeri in arrivo all'aeroporto 'Galilei' di Pisa da Tirana, ha individuato le tre persone per le quali non sussistevano le condizioni previste dalla norma per l’ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale.

Si tratta di tre uomini tra i 20 e i 25 anni: uno a seguito di verifiche nell’ambito della cooperazione internazionale è risultato inammissibile su tutto il territorio Schengen per precedenti violazioni delle norme in Germania, gli altri due, sottoposti ad accurati approfondimenti di 2^ linea, non hanno presentato alcun tipo di documentazione che potesse giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno in Italia.

Ai tre è stato pertanto inibito l’ingresso sul territorio nazionale con immediato imbarco sullo stesso volo con il quale erano arrivati.