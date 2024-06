Controlli in centro e sul litorale: denunciate tre persone dai Carabinieri

Sul litorale i Carabinieri della Sezione Radiomobile, impiegati in servizi preventivi, hanno controllato e sorpreso una persona in possesso, senza un valido motivo, di un coltello da cucina lungo circa 34 cm. I militari hanno sequestrato il coltello e denunciato l'uomo all’Autorità Giudiziaria per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

I militari della Stazione di Pisa hanno invece sorpreso un altro uomo in possesso di un coltello ad apertura, lungo circa 20 cm, senza averne un giustificato motivo. Lo stesso è stato così denunciato all’Autorità Giudiziaria ed il coltello sottoposto a sequestro.

Infine i Carabinieri della Sezione Radiomobile, dopo essere stati attivati tramite il numero unico delle emergenze, sono intervenuti in centro ed hanno sorpreso una persona in possesso di svariato materiale elettronico, tra cui cuffie e tablet, di cui non sapeva fornire valide indicazioni sulla provenienza o informazioni sul venditore. Oltre alla segnalazione per incauto acquisto, i militari hanno anche sequestrato il materiale rinvenuto.