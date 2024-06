Casciana Terme: tre persone denunciate per ricettazione

I Carabinieri di Casciana Terme, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia del furto di mobili, sporta nei mesi scorsi dal proprietario di un'abitazione, hanno denunciato in stato di libertà due soggetti per ricettazione in concorso. I due, all’epoca dei fatti addetti ai lavori di ristrutturazione dell’immobile, secondo la ricostruzione dei militari si sarebbero appropriati di tre mobili antichi e li avrebbero consegnati ad una ditta del luogo - estranea ai fatti - specializzata nel restauro di mobili antichi, con l’intento successivo di trarne profitto. La refurtiva rinvenuta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Sempre i militari di Casciana Terme, a parziale conclusione delle indagini relative al furto della statua di 'Donna con anfore', hanno denunciato in stato di libertà una persona per ricettazione. La statua sarebbe stata dapprima asportata dal cantiere allestito per la ristrutturazione della fontana di piazza Garibaldi a Casciana Terme, poi abbandonata in un'aiuola nelle vicinanze dato che durante il furto si era spezzata a metà, per poi essere nuovamente asportata da ignoti. I militari dell’Arma hanno identificato un soggetto rinvenendo, all’interno della sua abitazione, le due parti dell’opera. La refurtiva recuperata è stata restituita per il restauro e la successiva ricollocazione nella piazza.