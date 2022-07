Treni speciali Lucca-Pisa per il concerto di Justin Bieber

Manca ormai pochissimo per lo show della pop star di fama mondiale Justin Bieber per il Lucca Summer Festival: il suo concerto davanti le mura, lungo il viale Giosuè Carducci, è previsto per domenica 31 luglio a partire dalle 19.30, special guest in apertura Rkomi e Mara Sattei. Trenitalia, per questo evento, ha previsto sulla tratta di ritorno per Pisa due convogli aggiuntivi, per favorire gli spostamenti delle persone che si muoveranno con i mezzi pubblici.

Il primo treno speciale ha direzione Livorno, è previsto alle 0.45 e ferma a Pisa San Rossore e Pisa Centrale. Il secondo è diretto a Firenze Santa Maria Novella, parte alle 1.25 e ferma a Ripafratta, Rigoli, San Giuliano Terme, Pisa San Rossore, Pisa Centrale, Navacchio, San Frediano, Cascina, Pontedera, San Romano, San Miniato, Empoli, Montelupo, Lastra a Signa e Firenze Rifredi. E' previsto anche un terzo treno, che non tocca però Pisa, alle 1.15 per Sarzana, fermerà a Viareggio, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Massa Centro e Carrara Avenza.

Trenitalia ricorda che è consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto e ricorda che è necessario acquistare in anticipo il viaggio di ritorno.