Treno bloccato in stazione per una scenata al binario, denunciavano un furto mai avvenuto

Vogliono denunciare il furto di un monopattino elettrico, ma finiscono per bloccare il transito di un treno e rimediano denunce per interruzione di pubblico servizio, oltraggio, resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità. E il mezzo ricercato era poco distante. E' successo ieri 20 ottobre a Pontedera, intorno le ore 22, nei pressi della stazione ferroviaria. Protagonisti della vicenda due stranieri della zona, sulla 50ina. Ad intervenire sul posto sono stati i Carabinieri di Pontedera e Calcinaia.

La vicenda è partita quando i due hanno iniziato a inscenare una pantomima in stazione, lamentando di essere stati vittima della ruberia. La scenata plateale vicino al binario ha comportato, per ragioni di sicurezza, di tenere fermo il treno regionale veloce diretto a Firenze. Il disagio per i viaggiatori si è protratto per oltre mezz'ora. I militari dell'Arma, giunti sul posto, hanno provato a riportarli a più miti consigli, ma sono stati oggetto di insulti e minacce. I due erano anche alticci, particolare che può in parte spiegare - senza scusare - la situazione. Il monopattino, peraltro, è stato ritrovato a circa 30 metri di distanza dall'area.

Una volta portati in Caserma, i due uomini hanno insistito negli atteggiamenti, rimediando quindi le denunce di oltraggio e resistenza, dopo l'interruzione di pubblico servizio e rifiuto di fornire le generalità.