Un pericoloso incidente ferroviario, fortunatamente senza conseguenze, si è verificato nella mattinata di oggi, 20 novembre, sulla linea Lucca-Pisa. Il regionale partito da Lucca alle 7.10, con arrivo previsto a Pisa alle 7.44, è uscito dai binari all'altezza di Rigoli, nel Comune di San Giuliano Terme. La prima carrozza ha quindi invaso la linea di senso opposto, fermandosi subito dopo.

A bordo del treno c'erano circa 40 passeggeri. Grande spavento per loro, ma stanno tutti bene; in seguito sono stati fatti scendere con le opportune cautele per essere poi affidati ad un altro treno per proseguire il loro viaggio. La circolazione ferroviaria è stata sospesa durante le operazioni di messa in sicurezza, poi la stessa è ripresa per quanto possibile sul binario libero. Un mezzo attrezzato, proveniente da Firenze, riposizionerà la carrozza per la definitiva rimozione.

Al momento non sono note le cause dell'incidente, sul posto per le indagini del caso c'è la Polizia. Presenti per tutte le operazioni del caso i tecnici di Rfi.