Ferrovie, sulla linea Pisa-Firenze viaggia un nuovo treno Rock

Il nuovo convoglio è strutturato in modo da rispettare le normative anti-Covid. Prosegue così il rinnovamento della flotta di Trenitalia in Toscana

Un nuovo treno Rock è entrato in servizio sui binari della Toscana. Con questo nuovo mezzo salgono a 5 i treni Rock consegnati da Trenitalia (Gruppo FS Italiane) alla Regione Toscana. E’ in programma per le prossime settimane l’arrivo di un sesto treno Rock. Continuerà così a scendere l’età media dei treni della flotta regionale.

Il nuovo treno circolerà sulle linee:

Firenze – Empoli – Pontedera – Pisa – Livorno

Firenze – Empoli – Pontedera – Pisa – Viareggio – Massa – La Spezia

Firenze – Sesto Fiorentino – Prato – Pistoia

Anche il nuovo treno Rock, così come avviene su tutti gli altri mezzi della flotta regionale, è stato allestito con: marker sui sedili da non occupare, segnaletica sulle porte per la salita e la discesa, indicazioni a terra per segnalare l’uscita più vicina e la distanza da tenere con gli altri passeggeri oltre alla presenza di dispenser con liquido igienizzante/disinfettante Amuchina per le mani. In queste settimane Trenitalia Toscana sta incrementando il numero di treni scortati dal pulitore viaggiante che interviene a bordo treno, con ulteriori 18 corse giornaliere. Sale così a 235 il numero di corse giornaliere con la presenza del pulitore viaggiante (+8.3%).

I convogli Rock fanno parte della fornitura di 100 nuovi treni previsti nel Contratto di Servizio 2020-2034, sottoscritto a novembre 2019 da Regione Toscana e Trenitalia. Un contratto quindicennale che prevede investimenti per quasi 1,4 miliardi di euro, di cui circa 913 milioni destinati al rinnovo della flotta che passa da un’età media di 16 anni a 7,6 anni nel 2024.