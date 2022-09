Turismo: torna nel 2022 il Treno del Sale di Volterra

Dopo il grande successo del 2021 e dopo lo stop per la pandemia anche questo anno torna a Volterra il Treno del Sale. "Siamo tra i promotori della suggestiva tratta fra Pisa, Livorno e Cecina, con destinazione le storiche Saline di Volterra - annuncia l'assessore al Turismo del Comune di Volterra Viola Luti - rappresenta un’importante occasione di valorizzazione e di promozione del patrimonio naturalistico e delle eccellenze eno gastronomiche, culturali e artigianali del nostro territorio".

"Questa iniziativa - conclude Luti - è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di associazioni, cittadini e tutti coloro che contribuiscono in modo decisivo alla buona riuscita della manifestazione". L’organizzazione è affidata all’agenzia Visione del Mondo, che possiede una radicata esperienza nella gestione di eventi coi treni storici in collaborazione coi volontari di Ferrovia Val d’Orcia. Per info e prenotazioni: booking@visionedelmondo.com, tel 0577/48003.