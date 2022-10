Triathlon Sprint a Tirrenia: le modifiche al traffico

Sabato 15 e domenica 16 ottobre si svolge a Tirrenia la competizione sportiva Triathlon Sprint.

Per consentire lo svolgersi della competizione il Comune di Pisa ha disposto i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta.

Dalle ore 15,00 del giorno 14 ottobre 2022 alle ore 12,30 del giorno 17 ottobre 2022 via Belvedere tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare, e via Belvedere civico 44 (P.E. La Vela), compresi tutti gli stalli centrali

- Divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all’organizzazione e allo svolgimento della gara

- Divieto di sosta con rimozione coatta per consentire le operazioni di montaggio/smontaggio strutture in uso per la manifestazione

Dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dei giorni 15 e 16 ottobre 2022 via Belvedere tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare e via Belvedere civico 44 (Bagno Imperiale)

- Divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli per consentire le operazioni di montaggio/smontaggio strutture in uso per la manifestazione, eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara

- Piazza Belvedere lato mare divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli per consentire le operazioni di montaggio/smontaggio strutture in uso per la manifestazione, eccetto quelli utilizzati dall’organizzazione e allo svolgimento della gara

Dalle ore 12,00 alle ore 18,00 del giorno 15 ottobre divieto si sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli nelle seguenti vie:

- Viale del Tirreno nel tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare e via della Bigattiera, su ambo i lati

- Viale del Tirreno nel tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare e l’inizio della pista ciclabile direttrice di marcia per Livorno, altezza Bagno Siria

- Viale del Tirreno nel tratto compreso tra il civico 153 (P.E. Gulliver) e l’inizio di piazza Belvedere

Dalle ore 11,00 alle ore 16,00 del giorno 16 ottobre divieto si sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli nelle seguenti vie:

- Viale del Tirreno nel tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare e via della Bigattiera

- Viale del Tirreno nel tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare e l’inizio della pista ciclabile direttrice di marcia per Livorno

- Viale del Tirreno nel tratto compreso tra il civico 153(P.E. Gulliver) e l’inizio di piazza Belvedere

I giorni 15 e 16 ottobre 2022 dalle ore 13,30 alle ore 17,30 la sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara nelle seguenti vie:

- Via Belvedere nel tratto compreso tra piazza Belvedere, lato mare, e via Belvedere civico 44 (Bagno Imperiale)

- Piazza Belvedere lato mare

- Viale del Tirreno nel tratto compreso tra via San Guido e via Bigattiera lato mare ambo le direttrici di marcia (per Marina di Pisa e per Calambrone), e il tratto della pista ciclabile compresa tra il Bagno Siria e il Bagno Rosa - ECCETTO i residenti e/o gli avventori di attività commerciali di viale del Tirreno tra via San Guido e via delle Rose con obbligo di svolta a destra su suddetta via. Si consente ai veicoli in sosta di transitare su viale del Tirreno, direttrice di marcia per Marina di Pisa con obbligo di svolta in via delle Rose

- Via Bigattiera lato mare nel tratto compreso tra via del Ragnaino e viale del Tirreno (rotatoria Bagno Lido)

- Via di Torretta nel tratto compreso fra il km 1,05 e via Bigattiera

Sospensione della pista ciclabile su viale del Tirreno nel tratto compreso fra il Bagno Siria e il Bagno Rosa.

Obbligo su via degli Ontani di proseguire a diritto anche nel tratto compreso tra via dei Gliceni e via San Guido.