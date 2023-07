Nello Pellinacci lascia il Gioco del Ponte: l'omaggio della 'sua' Calci

Venerdì scorso, 7 luglio, la giunta comunale ha ricevuto Nello Pellinacci, storico combattente e poi capitano della Magistratura di Calci all'interno del Gioco del Ponte, accompagnato in piazza Garibaldi dalle 'Macine Gialloverdi' e dal Magistrato Daniele Cionini. Per tutti loro medaglie e attestati del Comune di Calci come ringraziamento e testimonianza di affetto a nome di tutta la comunita? calcesana, dopo la bella prova nell'ultima edizione del Gioco, vinta dalla Parte di Tramontana. Per Nello, salito per l'ultima volta sul ponte da Capitano, un abbraccio speciale.

Questi i riconoscimenti tributati e le motivazioni:

- Medaglia alla Magistratura di Calci, consegnata al Magistrato Daniele Cionini, per il tradizionale impegno nella partecipazione, con figuranti e combattenti, al Gioco del Ponte della Citta? di Pisa e per l'onore da sempre reso nella competizione sia per la parte di Tramontana che in rappresentanza di Calci Un particolare plauso va anche al seguito delle e dei tifosi ed all'attenzione all'inclusivita? da sempre dimostrati da tutta la Magistratura.

- Attestato ai combattenti della Magistratura di Calci, per il successo nell'edizione 2023 del Gioco del Ponte e per il contributo determinante, per la vittoria di Tramontana, con diversi combattenti protagonisti della Nazionale.

- Medaglia al Capitano Nello Pellinacci, dal 1982 combattente e dal 1999 guida e riferimento della squadra di combattenti della Magistratura di Calci.

"Questa amministrazione, nel consegnarti la medaglia di bronzo quale piu? alto riconoscimento a nome della comunita?, vuole tributarti il piu? forte ringraziamento per il valore, la dedizione, la passione e la determinazione con le quali hai saputo costruire, talvolta ricostruire, e poi tenere insieme, preparare e formare un gruppo di 'ragazzi', il cui valore e? oggi unanimemente riconosciuto, che con fiducia e spesso con successo hanno affrontato le battaglie del Gioco del Ponte".