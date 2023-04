Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è svolta domenica 02 Aprile 2023 Presso il Bagno Venere di Tirrenia (PI) la Prima prova del Campionato “Moto Raid” Toscana FMI Intitola al Compianto Rolando Vangelisti,. L’evento è stato organizzato dal Moto Club Pisa, ed ha visto la partecipazione di quaranta piloti provenienti da tutta la Toscana che si sono sfidati nelle diverse categorie, prima del giro turistico che li ha portati da Tirenia a marina di Pisa , S. Piero a Grado e di nuovo a Tirrenia per la seconda tornata di test. Soddisfatto il Responsabile di settore della Toscana FMI Mauro Papucci che ha dichiarato “ Un ottimo numero di partecipanti ed una bella giornata di motociclismo.” Per la categoria Moto storiche Primo classificato Acquafresca Buno Moto Club Livorno, secondo classificato Bagnoli Andrea MC Guzzi Empoli, terzo classificato Deri Giuseppe Moto Club Pisa. Per la categoria Moto moderne Primo classificato Bigazzi Giovanni Vespa club Pisa, secondo classificato Filippi Gabriele Moto Club Livorno, Terzo Classificato Mariotti Alessandro Vespa Club Pisa Per La categoria Scooter storici Primo classificato Innocenti Minuti Walter Vespa Club Alta Valdelsa, secondo classificato Nesti Claudio Vespa Club Pisa, Terzo classificato Corsi Lorenzo Vespa Club Alta Valdelsa, Per la categoria Scooter moderni Primo classificato Menciassi Alberto Vespa Club Pisa secondo classificato Caccamisi franco Vespa Club Pisa, Terzo classificato Benedetti Massimo Vespa Club Pisa, Per la categoria donne Prima classificata Albiani Cinzia Moto Club Pisa, secondo classificato Maffei Roberta Moto Club Pisa, Terzo classificato Ulivelli Elettra MC Guzzi Empoli . Il Trofeo Rolando Vangelisti per la classifica assoluta è stato aggiudicato a Innocenti Minuti Walter Vespa Club Alta Valdelsa. Il Prossimo appuntamento per il Campionato Regionale FMI “Moto Raid” sarà il 7 Maggio a Livorno al Parco Levante.