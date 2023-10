Domenica 1 ottobre si è svolto il XXV° Trofeo Ubi Ubi, manifestazione che ha tagliato ormai il Nastro d’Argento entrando di diritto nel panorama degli show toscani più apprezzati nella celebrazione della bellezza dei migliori amici dell’uomo. Quest’anno il trofeo ha visto la partecipazione al concorso di oltre 150 esemplari con cani di razza e non, provenienti da ogni parte della Toscana e anche da fuori regione, il tutto sotto la regia impeccabile dell’Associazione Amici del Cane.

All’interno della giornata si sono svolti due raduni di Pastori Scozzesi (Bearded Collie, Border Collie, Rough Collie, Shetland e Smooth Collie) e Retriever (Golden, Labrador, Fletcoated, Nuova Scozia Retriever, Chesapeake Retriever). Nei ring allestiti per l'evento hanno sfilato un'infinità di esemplari canini accompagnati anche da tanti giovani presentatori mini e maxi.

La sfida a colpi di portamento e bellezza dei vari raggruppamenti ha impegnato molto la giuria che comunque ha decretato i vincitori dei vari raggruppamenti, oltre che il miglior cane della Valdera e il 'Best in Show', vale a dire il meraviglioso setter inglese bianco e arancio, Jack Daniel. Il tutto si è svolto in una splendida giornata assolata nei giardini retrostante la Casa del Popolo alla presenza del sindaco Cristiano Alderigi, dell'assessore allo sport, Giulio Doveri, del vicesindaco, Flavio Tani e di altri amministraone insieme a moltissimi visitatori e curiosi. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Calcinaia, si è svolta con la consueta professionalità e correttezza. Un momento particolarmente significativo, quello rappresentato dalla consegna della targa da parte del primo cittadino a Paolo Ingoglia e Fiorenza Madiai dell'Associaizone Amici del Cane per la celebrazione di questa storica edizione del 25ennale del Trofeo Ubi Ubi.