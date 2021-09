Maltempo, una tromba d'aria si abbatte sul litorale

La perturbazione arrivata anche in provincia di Pisa. Prorogata l'allerta meteo per pioggia e temporali

La perturbazione annunciata dall'allerta meteo della Protezione civile regionale è arrivata nel pomeriggio di domenica 26 settembre nella nostra provincia con una tromba d'aria che ha colpito il litorale pisano. I Vigili del fuoco stanno operando sul posto: registrati prevalentemente alberi e rami abbattuti e finiti in strada e tegole dei tetti portate via dal vento.

Piante sradicate lungo la via Bigattiera e sulla via Livornese, in zona Camp Darby.





segnalati alberi in strada, inoltre manca la corrente elettrica in una parte del territorio comunale sanminiatese.

Forte pioggia an

che in Valdera.