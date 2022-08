Tromba d'aria a Marina di Vecchiano: bagnanti sfiorati dagli ombrelloni

Nella tarda mattinata di domenica 7 agosto i bagnini sono dovuti intervenire per mettere in sicurezza la spiaggia

Dapprima una folata di vento, seguita da un'altra più forte. Poi l'intensità che cresce progressivamente sino a creare dei mulinelli sempre più violenti, che ben presto si tramutano in un principio di tromba d'aria. E' quanto è accaduto a Marina di Vecchiano nella tarda mattinata di domenica 7 agosto, dove numerosi bagnanti che si erano recati sulla spiaggia per godersi una giornata di relax si sono ritrovati catapultati dentro a una situazione di pericolo. Tutti i bagnini della zona si sono adoperati per mettere in sicurezza l'arenile. I vortici hanno sradicato diversi ombrelloni, che sono stati sparati lontano passando vicino, in alcuni casi, alle persone che stavano cercando riparo. In pochi minuti il pericolo è passato e la situazione è tornata sotto controllo.