Passeggia e trova una pistola nel giardino della Cittadella

Cammina per strada e trova una pistola. E' successo nel pomeriggio di ieri ad un cittadino pisano, in zona Cittadella. Erano le 18.25 quando il passante 40enne ha notato spuntare qualcosa dalla terra del giardino davanti la struttura storica. Avvolta in un calzino c'era una Walther P22, caricata con 6 proiettili a salve.

Le piogge dei giorni scorsi, è l'ipotesi della Polizia intervenuta sul posto per ritirare l'arma, hanno fatto emergere l'oggetto nascosto da tempo. La curiosità dell'avventore ha fatto il resto. La scacciacani è comunque inservibile, completamente arruginita. I poliziotti, al termine delle dovute indagini contro ignoti, provvederanno a chiedere il nulla osta per la distruzione.