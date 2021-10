Riglione: trovate auto e targhe rubate a San Miniato

La Squadra Volanti della Questura di Pisa ha rinvenuto ieri mattina, alle ore 8.30 circa, in via Piastroni a Riglione, un'auto rubata. Il mezzo è stato segnalato dai residenti come sospetto, ed in effetti gli agenti sul posto si sono accorti che le targhe anteriore e posteriore non combaciavano. Le verifiche ulteriori hanno riscontrato che la Ford Escort SW di colore verde era stata rubata nella notte a San Miniato.

Il proprietario, che non si era ancora avveduto del furto, è stato avvisato del rinvenimento. Si è così recato posto per la denuncia e la restituzione. Le targhe rinvenute sul veicolo risultavano poi intestate ad altri due differenti proprietari, sempre della zona di San Miniato. Proseguono quindi gli accertamenti della Squadra Mobile per ricostruire i fatti.