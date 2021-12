Trovato alla stazione di Pisa con un ordine di carcerazione pendente: 41enne finisce al Don Bosco

Nella mattinata di sabato scorso, gli agenti della Polizia ferroviaria di Pisa, durante l’attività di vigilanza dello scalo, hanno fermato un uomo di 41 anni, di origine rumena, a carico del quale è risultato essere emesso un ordine di carcerazione. L'uomo deve scontare la pena di un anno e 2 mesi di reclusione quale risultato del cumulo di pene irrogate per possesso ingiustificato di grimaldelli o arnesi atti all'effrazione e per aver violato due volte la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio. Al termine delle attività di rito l'uomo è stato condotto in carcere al Don Bosco di Pisa.