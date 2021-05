Truffa ed appropriazione indebita: arrestato ex commercialista

La sezione Catturandi della Squadra Mobile di Pisa ha rintracciato e tratto in arresto un 70enne pisano, destinatario di un provvedimento di arresto ai domiciliari, a seguito di un cumulo di condanne a tre anni di reclusione per una serie di reati, ben 6, di truffa ed appropriazione indebita, commessi quando esercitava la professione di commercialista. L’uomo è stato rintracciato e, dopo un passaggio in Questura per le incombenze procedurali, è stato portato presso la propria abitazione dove sconterà la pena inflittagli.