Truffata 80enne durante l'interruzione dell'acqua a Pontedera: ladro scappa coi gioielli di casa

Ha sfruttato la situazione, portando via monili e gioielli per un valore di diverse decine di migliaia di euro. La dinamica dei fatti, sui quali indagano i Carabinieri di Pontedera, è prutroppo tipica: il 13 luglio scorso, durante l'interruzione dell'acqua programmata in molte zone della città, un truffatore ha preso di mira un'aziana 80enne che vive da sola, in centro. Fingendosi un tecnico, e risultando quindi più credibile data la situazione in corso, si è fatto aprire per poi entrare in casa. Nel momento più favorevole ha utilizzato uno spray per narcotizzare la vittima e quindi agire indisturbato rubando tutto ciò che di valore ha trovato, per poi dileguarsi.