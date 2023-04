Dicevano ai senza dimora quali case popolari occupare: denunciate per truffa

Come fossero agenti immobiliari, solo di abitazioni non proprie. Gli uomini del Nosu della Polizia Municipale di Pisa hanno scoperto e denunciato due persone per truffa aggravata ai danni del Comune di Pisa e millantato credito. Tutto è partito dallo sgombero di un alloggio di edilizia popolare, occupato abusivamente in via Fra Mansueto. Le successive indagini svolte dagli agenti coordinati dal commissario Paolo Migliorini hanno portato all'identificazione di due donne italiane, pregiudicate, che dietro compenso in denaro indicavano a terzi senza dimora gli alloggi popolari vuoti da occupare. Secondo gli accertamenti ne millantavano la disponibilità, addirittura con il consenso delle forze dell’ordine. Le due persone sono state quindi deferite all’Autorità Giudiziaria e l'alloggio da cui è partito l'accertamento è stato restituito all'ente gestore Apes.

A questa operazione si aggiungono i costanti controlli e le azioni di contrasto alla criminalità in centro storico per la Polizia Municipale di Pisa. Gli Agenti del Centro Storico hanno sorpreso e denunciato in stato di libertà 4 persone, sorprese e indagate per altrettanti episodi di furto commessi negli esercizi commerciali di Corso Italia. Sono state fermate a seguito delle chiamate di emergenza dirette al Corpo, con quindi l'immediato intervento della pattuglia in zona, con il fermo dei sospettati. Tutte le persone denunciate erano conosciute agli operanti per precedenti specifici. Gli agenti hanno poi rivolto l'attenzione all'area monumentale, anche con l'aiuto dei droni in dotazione al Comando. Sono stati individuati e sequestrati oltre 150 prodotti con marchio contraffatto posti abusivamente in vendita.