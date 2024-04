Volterra, acquista una piscina su internet ma non viene mai consegnata: denunciati i truffatori

I Carabinieri della Compagnia di Volterra, al termine di un’attività d’indagine scaturita dalla querela di un privato cittadino, hanno denunciato in stato di libertà due persone per il reato di truffa. La vittima aveva acquistato su un sito di compravendita on-line una piscina montabile del valore di cinquecento euro, pagando tramite bonifico. L’articolo acquistato però non è mai stato consegnato dai venditori. I militari al termine dell’indagine sono riusciti a risalire ai presunti autori della truffa segnalandoli conseguentemente all’Autorità Giudiziaria competente.