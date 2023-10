Paga 1200 euro per l'acquisto di un prodotto mai arrivato: denunciati due truffatori

Avrebbero indotto un ignaro acquirente ad effettuare numerose ricariche elettroniche su conto online, per un valore di circa 1.200 euro, per l’acquisto di un bene venduto attraverso una piattaforma di annunci telematici, senza mai completare la vendita. Sono per questo finite nei guai due persone che, dopo le indagini condotte dai Carabinieri della Stazione di San Piero a Grado, sono state denunciate per truffa.

"L’attività di contrasto ai reati da parte dell’Arma, tradizionalmente, si coniuga nella duplice veste della prevenzione e della repressione dei fenomeni delittuosi - sottolineano dal Comando provinciale dell'Arma - un binomio radicato nelle forma e nel tempo, che, declinato dal più generale paradigma della sicurezza, viene applicato oggigiorno anche nel contesto informatico, come testimoniano sia i centinaia di incontri con le fasce della popolazione più tendenzialmente colpite dal fenomeno delle truffe on line e sui quali non si insisterà mai abbastanza, sia gli interventi, numerosi, che i Carabinieri dispiegano d’iniziativa, intercettando per tempo le situazioni di potenziale rischio o perché allertati direttamente dalle vittime".