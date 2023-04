"Tentata la truffa dello specchietto in via dell'Omodarme"

Tentata truffa dello specchietto nella tarda mattinata di ieri, 12 aprile, in via dell'Omodarme a Pisa. E' stato un cittadino a segnalare il raggiro alla Sala operativa della Questura. Il truffatore un italiano a bordo di un'auto bianca di media cilindrata.



La Volante di zona è stata così dirottata sul posto per le accurate ricerche, che dopo alcune decine di minuti hanno consentito ai poliziotti di rintracciare la vettura corrispondente alla descrizione in via Fiorentina, mentre della vittima vera o presunta non vi era alcuna traccia. A bordo un 41enne di origine siciliana, residente nel comprensorio del Cuoio, già noto agli operatori per fatti simili tanto che per un analogo episodio lo scorso anno nei suoi confronti fu emessa dal Questore la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Pisa per 3 anni. Per questa violazione è stato denunciato alla Procura della Repubblica.



Inoltre i poliziotti gli hanno contestato due sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, una per mancata revisione e l’altra per mancata esibizione della carta di circolazione del veicolo. Al termine gli è stato intimato di allontanarsi dal territorio di Pisa, pena una ulteriore denuncia.