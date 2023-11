Con la scusa di un incidente chiedono denaro: anziano 'istruito' dai Carabinieri sventa la truffa

Si è ricordato dei consigli e delle raccomandazioni ricevuti nel corso di un incontro con i Carabinieri a cui aveva partecipato e ha così evitato di cadere in una truffa. E' successo nei giorni scorsi in Alta Val di Cecina dove un anziano signore, contattato telefonicamente con la scusa di un incidente occorso ad un proprio caro, si è sentito richiedere del denaro contante. Fortunatamente l'uomo ha fatto memoria degli insegnamenti ricevuti dai militari dell'Arma e ha subito interrotto la telefonata, mentre alcuni concittadini, saputo il fatto, si sono poco dopo rivolti al comandante della locale Stazione Carabinieri, sottraendosi da una sicura truffa e mettendo in atto tutti gli accorgimenti che sono oggetto di discussione e commento negli incontri con l'Arma.

Incontri promossi su tutto il territorio provinciale e che proseguiranno anche nel territorio della Compagnia di Volterra, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata a favore delle fasce della popolazione più esposte a truffe e raggiri, ma anche destinata ad un pubblico più giovane per la prevenzione di bullismo e cyberbullismo.