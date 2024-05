Volantini affissi nei condomini pisani e truffatori in agguato, Adiconsum: "Evitare di far entrare sconosciuti in casa"

Un avviso riguardante una imminente visita di un incaricato, munito di tesserino di riconoscimento, per una proposta commerciale di installazione di dispositivi di sicurezza per gli apparecchi alimentati a gas. E' il volantino che hanno trovato affisso alla porta del proprio condominio molti cittadini pisani, come riporta Adiconsum Cisl Pisa che ha ricevuto in questi giorni numerose segnalazioni di residenti che chiedevano delucidazioni in merito.

"Adiconsum consiglia di prestare la massima attenzione e di non far entrare in casa persone sconosciute per evitare di rimanere vittime di possibili truffe o rapine, poiché il numero di telefono indicato sull’avviso, con prefisso dell’Italia del nord, non risulta attivo e la partita IVA indicata non corrisponde alla denominazione della sedicente azienda commerciale riportata sul volantino - sottolineano dall'associazione di tutela di consumatori - i dispositivi di rilevazione del gas e del monossido ad oggi non sono obbligatori per legge e, comunque, dato che possono risultare utili, possono essere acquistati direttamente a poche decine di euro ed installati dal proprio idraulico di fiducia. A maggior ragione la comunicazione rinvenuta affissa agli ingressi condominiali è da ritenersi ingannevole e fuorviante" concludono da Adiconsum che mette in guardia da truffatori sempre pronti ad approfittarsi di ignari cittadini.