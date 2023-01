In 400 a Marina di Pisa per il tradizionale tuffo della Befana

Gli organizzatori auspicavano e speravano in una partecipazione massiccia alla tradizionale iniziativa che conclude le festività pisane, ma i numeri registrati nella quindicesima edizione del tuffo della Befana nelle acque di Marina di Pisa sono andati oltre ogni più rosea aspettativa. Al termine delle procedure di registrazione nel tratto di spiaggia antistante piazza Sardegna e al netto di qualche 'ritardatario' che ha saltato la fase di iscrizione (a fini puramente statistici), nella mattinata di venerdì 6 gennaio ben 398 persone hanno preso parte all'evento solidale.

Un successo di partecipazione che ha lasciato a bocca aperta tutti i volontari che, come ogni anno, si sono premurati di seguire il regolare svolgimento dell'iniziativa. Il più giovane a tuffarsi è stato Tommaso di 5 anni, arrivato da Perugia. La più matura invece Edda, di 83 anni, da Livorno. Tantissimi e rumorosissimi anche gli spettatori che dalla spiaggia e dalla piazza hanno seguito i tuffatori e la Befana di Avis Pisa, impegnatissima a distribuire dolci e cioccolatini a tutti i partecipanti.

Una partecipazione da record che ha consentito anche di promuovere con forza ed efficacia il messaggio del dono del sangue. Gli organizzatori hanno concluso la giornata con i calorosi ringraziamenti a tutte le persone che hanno contribuito al successo dell'iniziativa: Avis Comunale Pisa e Amici del Mare, befana di Avis, i volontari delle associazioni che supportano il tuffo (CRI, Pubblica Assistenza e Croce Azzurra del Litorale), il Comune di Pisa e Avis Regionale Toscana per il patrocinio, l'assessore Paolo Pesciatini per la condivisione del percorso, IPA per il consueto sostegno, la polizia municipale e il gruppo cinofilo per la sicurezza che hanno garantito, il gruppo Cani Storti.