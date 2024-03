Tumore al seno: partita a Ponsacco la campagna di prevenzione 'Salute in Comune'

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

E’ iniziata con un alto numero di prenotazioni e grande interesse la campagna nazionale 'Salute in Comune' per la prevenzione del carcinoma alla mammella, che rappresenta il 30% del totale di tumori nelle donne riscontrati nel 2023 in Italia.

Circa 200 donne residenti o domiciliate nel Comune di Ponsacco in Provincia di Pisa hanno telefonato al numero verde gratuito 800616109 per prenotarsi, di queste 70 sono state visitate presso la Clinica mobile allestita in Piazza Rodolfo Valli, dotata di ecografo ad alta definizione, mammografo 3D ad alta definizione con software speciale per microseni e stazione per la refertazione, eseguita da radiologi e medici specialisti, raggiungendo la capacità massima giornaliera della Unità.

Si tratta di una grande partenza per questo innovativo progetto che mira ad abbinare alla Sanità pubblica servizi gratuiti di prevenzione senza costi per i cittadini. L’iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Ponsacco e finanziata dalle imprese e attività del territorio sensibili a questo progetto di portata nazionale. Secondo il rapporto 'I numeri del cancro in Italia 2023' la Toscana è la seconda Regione in Italia con la maggiore incidenza di tumori, con il 56% di uomini e il 65% di donne colpite. In particolare il tumore al seno in Toscana colpisce 1 donna ogni 8.

Dott. Maria Cristina Cossu direttrice Senologia Radiologica Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana: "Trovo quella di Salute in Comune una eccellente iniziativa, devo dire che nonostante la Toscana sia una Regione molto efficace nel campo della prevenzione, poiché è la Regione dove sono nati i primi screening mammografici in Italia e le pazienti possono accedervi mediante la Sanità pubblica, oggi qui a Ponsacco la fascia di età è più bassa di quella prevista dallo screening nazionale, stanno venendo tante pazienti che magari durante il periodo del Covid 19 non hanno avuto accesso alla diagnostica di prevenzione, quindi si tratta di una iniziativa molto valida perché questi mezzi mobili sono dotati di una ottima tecnologia e questo è molto importante per dare un esame di qualità alle pazienti che oggi sono arrivate numerose".

Francesca Brogi Sindaco di Ponsacco: "Salute in Comune è un progetto a tutela della salute delle donne del nostro territorio, sappiamo quanto sia importante investire nella prevenzione per questo la abbiamo ospitato e appoggiato. L’iniziativa è stata un successo, lo dimostrano i numeri, circa 200 chiamate al centralino e 70 nostre cittadine che hanno potuto effettuare lo screening senologico gratuito in una giornata che per noi molto positiva".