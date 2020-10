Turismo: Calci alla TTG Travel Experience per promuovere il territorio

Promuovere il territorio, creare sinergie per farlo conoscere all’Italia intera e avviare percorsi originali e virtuosi capaci di stimolare turismo e opportunità. Il Comune di Calci è approdato a Rimini alla TTG Travel Experience per presentarsi ufficialmente in occasione della principale manifestazione nazionale dedicata al turismo agli operatori che gravitano attorno a questo settore. A fare gli onori di casa ci ha pensato il sindaco, Massimiliano Ghimenti, che ha preso parte all'evento.

L’occasione propizia è stata fornita da #progettoborghi, l’iniziativa a cura dell’innovativa startup Pemcards con la quale il Comune ha recentemente collaborato sposando l’idea delle cartoline digitali quali mezzo immediato e innovativo per far conoscere la Valgraziosa, anche oltreoceano. Ed è stato proprio durante la tavola rotonda organizzata nell’ambito #progettoborghi che il Sindaco, aiutato da un video che racconta storia, cultura, prodotti tipici, natura e aneddoti di Calci, ha potuto illustrare a operatori turistici, imprenditori, giornalisti e visitatori i punti di forza del territorio ed i motivi per scoprirlo.

La fiera di Rimini è stata anche l’occasione per creare nuove sinergie e tavoli di confronto con Tour operators e amministratori locali, arrivati all’evento nazionale da tutta Italia, coi quali il Sindaco si è confrontato per condividere esperienze e misure adottate per fronteggiare questo delicato periodo storico. "Questo evento è il numero uno in Italia per la promozione turistica - commenta Ghimenti - parteciparvi è stato un altro bel modo per proseguire con la diffusione e la promozione del nostro territorio. Ho parlato agli amministratori delle idee che abbiamo realizzato a Calci quali i voucher vacanze, le cartoline digitali e i video promozionali e, soprattutto, abbiamo avviato contatti con lo scopo di far nascere nuove idee e collaborazioni".

Nel frattempo si sta pensando alle prossime iniziative dedicate alla Valgraziosa e al Monte Pisano. "Realizzeremo un nuovo video virale per promuovere Calci - conclude la vicesindaca con delega al turismo, Valentina Ricotta - ed inoltre pensiamo, sempre con Pemcards, ad un progetto che coinvolga associazioni e strutture ricettive calcesane e che coinvolga il Monte Pisano. Abbiamo un patrimonio inestimabile da far conoscere all’Italia intera".