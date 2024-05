Ancora orrore in zona stazione: turista straniera denuncia lo stupro

Un nuovo episodio di violenza e aggressione si è consumato nella zona della stazione centrale. Vittima una turista straniera, che nelle prime ore della mattina di venerdì 17 maggio è stata soccorsa dal personale del 118 e dai Carabinieri, dopo essere stata trovata in lacrime da un passante vicino allo scalo ferroviario. Il referto del Pronto soccorso di Cisanello, dove è stata trasportata subito dopo il ritrovamento, non ha lasciato dubbi: l'atto sessuale c'è stato.

La donna, i cui ricordi sono confusi e frammentati per lo shock, ha raccontato ai Carabinieri di aver trascorso la serata di giovedì 16 maggio con una compagna di viaggio in centro, dove hanno cenato e si sono intrattenute visitando diversi locali della movida. Poi, poco prima di rientrare nell'albergo dove alloggiavano, situato nelle vicinanze della stazione, la turista ha riferito ai Carabinieri di essersi ritrovata in un van insieme a un uomo, intento ad avere un rapporto sessuale con lei.

La donna non è riuscita a ricordare come sia finita dentro al veicolo con lo sconosciuto e adesso i Carabinieri indagano per fare luce su questo buco nella nottata della turista. Le indagini sono concentrate sulla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ripercorrendo il tragitto compiuto dalle due donne dal centro fino alla stazione. Con l'obiettivo di individuare anche la targa del mezzo sul quale la vittima ha raccontato di aver subito lo stupro.