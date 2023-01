Cascina: turni estesi e organico in ampliamento per la Polizia Municipale

Turni estesi e organico in ampliamento per la Polizia Municipale di Cascina. A ridosso della festa di San Sebastiano (20 gennaio), santo patrono degli agenti, il sindaco Michelangelo Betti ha fatto il punto della situazione sulla municipale di Cascina. "Dal momento del nostro insediamento - ha sottolineato Betti - abbiamo implementato il numero degli agenti in servizio con l’inserimento di 6 nuovi arrivati. E dopo diversi anni la Polizia Municipale cascinese ha un comandante, Simona Molesti, e un vicecomandante, Alessandro Moretti. Il bilancio, dunque, è positivo".

La grande novità è che dal 1° dicembre 2022 è entrata in vigore la riforma dell’orario di servizio, con la copertura dei turni giornalieri anche nei giorni festivi. "Quella dei turni festivi - ha aggiunto il sindaco - è sicuramente la novità più importante che abbiamo di nuovo introdotto, garantendo così il servizio anche le domeniche e i festivi infrasettimanali che mancava dal 2017. Non solo: con la nuova riorganizzazione stiamo lavorando alla copertura di almeno 60 turni serali nel periodo primavera/estate in occasione degli eventi organizzati sul nostro territorio. Per ottenere questo risultato non posso che ringraziare la nuova comandante, il neo nominato vice comandante e tutti gli agenti per la disponibilità al confronto e all’introduzione del nuovo sistema".

Tutto è partito dalla delibera della giunta comunale di fine ottobre, con la quale l’amministrazione dettava un atto d’indirizzo in ordine all’organizzazione dei turni della polizia municipale, stabilendo in particolare di "estendere il servizio degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale sette giorni su sette, al fine di garantire la presenza della Polizia Municipale in tutti i giorni della settimana, compresi i festivi; garantire la turnazione del personale appartenente alla Polizia Municipale sette giorni su sette (da lunedì alla domenica) anche nei giorni festivi infrasettimanali, nel rispetto della normativa regionale e del principio della continuità del turno; organizzare almeno 60 turni serali all’anno".

Pertanto dal lunedì alla domenica, compresi i festivi infrasettimanali, l’orario di servizio della Polizia Municipale è articolato su due turni. Per certi periodi dell’anno o per determinate esigenze, l’orario di servizio può essere ampliato dalle 6 alle 24 (per garantire 60 turni serali annui). Nel giorno di domenica sarà previsto un contingente adeguato alle esigenze del servizio.