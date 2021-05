'Tutti a scuola in bici', Fiab Pisa coinvolge i bambini delle scuole elementari 'Biagi'

Con l’iniziativa 'Tutti a scuola a piedi e in bici' Fiab Pisa ha invitato i bambini delle scuole elementari 'Biagi' a provare un modo diverso per recarsi a lezione. Un sondaggio condotto prima dello scoppio della pandemia, infatti, aveva mostrato che l’83% delle famiglie interpellate è solito accompagnare i figli a scuola in automobile, nonostante quasi metà di loro abitino a meno di 2 km di distanza.

La mattina di venerdì 28 maggio Fiab Pisa ha quindi dato appuntamento ad alunni e genitori in due punti lungo seguito la Ciclopista dell’Arno, che passa a soli 100 metri dalle 'Biagi', per accompagnarli in sicurezza a lezione. L’adesione ha superato le aspettative dell’associazione: circa una trentina di bambini si sono presentati a piedi e in bicicletta, con le cartelle in spalla e felici di fare del movimento prima di sedersi ai banchi. Con questa iniziativa, che fa parte delle celebrazioni della Giornata mondiale della Bicicletta (il 3 giugno) e patrocinata a livello nazionale dal Ministero della Transizione Ecologica e dalla Società Italiana Pediatri, Fiab Pisa spiega che "abbiamo voluto mostrare che cambiando un’abitudine quotidiana si possono ottenere grandi vantaggi. Ne va della salute dei bambini e anche della loro sicurezza, perché più bambini vengono in bicicletta e a piedi e più diminuiscono la congestione e l’inquinamento davanti alle scuole".

Fiab Pisa sta lavorando con le 'Biagi' per promuovere l’uso della bicicletta in modo duraturo. Per questo è già stata fatta richiesta al Comune di fornire la scuola di rastrelliere, in modo che sempre più alunni e insegnanti possano optare per la bici come mezzo per gli spostamenti quotidiani.