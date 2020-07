Valgraziosa: boom di richieste da parte di travel blogger

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Si è concluso da qualche giorno il weekend con le 3 Travel Influencer che sono arrivate in Valgraziosa per scoprirne le bellezze. Un weekend molto impegnativo, dove le ragazze hanno conosciuto varie realtà del territorio di cui sono rimaste affascinate. Due giorni che sono solo l’inizio di un progetto dedicato al mondo del turismo e dei blogger, è stato infatti il primo appuntamento di un programma che sarà ripetuto a breve e duraturo per tutti il 2020 e 2021. Dopo questa prima edizione siamo stati contattati da molti altri Travel blogger italiani interessati a fare la stessa esperienza, ovvero scoprire e raccontare il nostro territorio. Speriamo, che questa iniziativa sia l’opportunità di far crescere, conoscere e apprezzare la Valgraziosa in tutta Italia e nel mondo . Ringraziamo di cuore il Comune di Calci, la Tenuta di Santallago, Pem Cards e le altre strutture sul territorio che ogni giorno ci supportano per il sostegno e l'incoraggiamento a portare a termine questo ambizioso e meraviglioso progetto. travel.alphadventures@gmail.com