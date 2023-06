Nel pomeriggio di ieri, 19 giugno, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha sottoposto a controllo, in zona piazza Vittorio Emanuele, due soggetti in stato di manifesta ubriachezza, che sono stati sanzionati amministrativamente. Uno dei due, un cittadino volterrano 42enne, è stato anche denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di violazione della misura di prevenzione del Divieto di Ritorno per 3 anni nel comune di Pisa, adottato dal Questore di Pisa proprio a causa dei vari precedenti commessi in città. Ora rischia una condanna fino a 6 mesi di reclusione.