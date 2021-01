Ubriaco molesta i clienti di un bar: intervento della Polizia

In stato di ubriachezza, nel primo pomeriggio di ieri, 19 gennaio, in via Garibaldi a Pisa, molestava il proprietario di un bar, che opportunamente si rifiutava di servirgli alcolici visto il suo stato, e un paio di avventori del locale. E' stata così avvisata la Polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno calmato e identificato l'uomo, un sudamericano 28enne, regolarmente residente in città e di professione commerciante. E' stato condotto in Questura, dove è stata elevata nei suoi confronti la sanzione amministrativa per ubriachezza molesta. L’uomo è stato infine accompagnato a casa, dove è stato invitato dai poliziotti a smaltire i fumi dell’alcol in sicurezza, al chiuso della propria abitazione.