Si presenta ubriaco al concerto in piazza dei Cavalieri

Momenti concitati l'altra sera in piazza dei Cavalieri poco prima dell'inizio del concerto di Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Un giovane cascinese, che aveva acquistato un biglietto delle prime file, si è presentato palesemente ubriaco, barcollando e pretendendo di sedersi dove voleva.

Gli addetti alla security lo hanno invitato a sedersi al proprio posto e abbassare il tono della voce, per tutta risposta li ha ingiuriati e minacciati. E' intervenuta la Polizia che, dopo aver verificato che il giovane non poteva stare assolutamente seduto in platea, lo ha invitato ad allontanarsi dalla piazza per motivi di sicurezza pubblica.



A questo punto il ragazzo ha dato in escandescenza ed è stato bloccato all'esterno dell'area fino all'arrivo di una Volante inviata dalla Sala operativa della Questura che lo ha condotto in ufficio per contestargli la sanzione prevista per l'ubriachezza molesta. Il giovane sarà anche segnalato all'amministrazione pubblica dove presta servizio per gli eventuali profili disciplinari da adottarsi.