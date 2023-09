Completamente ubriaco aveva danneggiato la vetrina di un locale, a quell'ora già chiuso. L'episodio è avvenuto sabato sera in via del Carmine a Pisa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Squadra Volanti della Polizia di Stato che ha accompagnato in Questura il protagonista dell'episodio, un turista inglese, che è stato sanzionato per ubriachezza e denunciato per danneggiamento aggravato.