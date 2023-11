La Squadra Volanti del Commissariato di Pontedera ha denunciato ieri, 3 novembre, in stato di libertà, un 34enne senegalese irregolare e con precedenti di polizia. E' stato inizialmente sorpreso mentre provava a rubare alcolici da un supermercato.

Secondo i riscontri l'uomo, domiciliato in città, è stato visto da un cliente mentre provava a nascondere due bottiglie di superalcolici. Il sospettato ha tentato la fuga, strattonando prima lo stesso cliente, poi il direttore del punto vendita, intervenuto nel frattempo. Una volta giunta la Polizia, il 34enne è stato portato in ufficio e perquisito: addosso aveva anche della marijuana. Lo straniero era in stato di alterazione alcolica.

Alla fine è stato identificato tramite i rilievi foto-dattiloscopici. La denuncia alla Procura della Repubblica di Pisa è per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e tentato furto. A causa delle avverse condizioni atmosferiche è stato trattenuto presso il Commissariato ed è stato espulso coattivamente dal territorio nazionale con accompagnamento coattivo al Centro di Permanenza Temporanea di Bari, dove è giunto in tarda notte.