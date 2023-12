I Carabinieri della Compagnia di Volterra proseguono nelle attività di prevenzione e contrasto delle condotte illecite, sia sulla strada che per la tutela dei cittadini dai reati predatori.

Sul fronte della sicurezza alla guida, i militari hanno fermato il conducente di un veicolo sorpreso a procedere a zig zag lungo le vie adiacenti al centro cittadino della città etrusca. Sottoposto al test dell’etilometro, al soggetto è stato riscontrato un tasso alcolemico superiore a 1,00 g/l, ovvero più del doppio della soglia di legge. Per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente.

In una differente circostanza, i militari volterrani sono intervenuti a Monteverdi Marittimo a seguito della segnalazione circa la presenza di una persona sospetta che si aggirava per le vie del centro del paese. All’esito del controllo, gli operatori hanno accertato che la persona fermata era destinataria di 'Foglio di Via Obbligatorio', emesso dal Questore di Pisa con divieto di ritorno in quel comune. E' stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.