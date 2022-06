Ubriaco importuna i clienti di un bar: calci e pugni agli agenti

Intervento nella mattinata di giovedì 2 giugno da parte del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Municipale in piazza Vittorio Emanuele, dove un cittadino tunisino di 35 anni, in evidente stato di ubriachezza, importunava i clienti del bar 'Kinzica', opponendosi con violenza a chiunque cercasse di allontanarsi.



L'uomo, irregolare sul territorio, disoccupato, pregiudicato per reati contro la persona e destinatario di un provvedimento di Daspo urbano, ha reagito con calci e pugni contro gli uomini della Polizia municipale che sono riusciti comunque ad accompagnarlo al Comando di via Battisti dove è stato deferito all’Autorità giudiziaria per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta.