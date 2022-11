Ubriaco perde il controllo dell'auto e finisce sui binari: denunciato

E' stata denunciata per guida in stato di ebbrezza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pisa una persona che, giunta in corrispondenza di un passaggio a livello dell’hinterland, ha perso il controllo dell’auto, invadendo la linea ferroviaria e fermandosi dopo alcuni metri proprio sui binari.

Giunti sul posto, i militari hanno appurato, con etilometro, la positività con tasso alcolemico di 0,96 g/l e, pertanto, sono scattati la denuncia ed il ritiro della patente.