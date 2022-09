Ubriaco inveisce contro una donna sul Lungarno Mediceo: denunciato

Alle ore 20 di ieri sera, 2 settembre, una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in Lungarno Mediceo su richiesta di una signora pisana 50enne, la quale ha raccontato agli agenti che, dopo aver parcheggiato la propria auto per recarsi in un locale, è stata seguita a breve distanza da un nordafricano in bici che le ha rivolto delle offese.

La sala operativa della Questura, durante la chiamata al numero d'emergenza, ha consigliato alla donna di rifugiarsi in un vicino esercizio commerciale e di attendere l'arrivo della pattuglia. La signora dopo qualche minuto è stata raggiunta e tranquillizzata dall'equipaggio, mentre un'altra pattuglia ha cercato e trovato l'autore delle denunciate molestie: un 38enne maghrebino, operaio, in regola con il soggiorno.

L'uomo, visibilmente ubriaco, ha assunto da subito un atteggiamento scontroso con gli operatori, offendendoli e sputando al loro indirizzo. La resistenza offerta al controllo ha convinto gli agenti a portarlo con l'auto di servizio inufficio e farlo anche visitare dai sanitari. Riportato alla calma, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e contravvenzionato per l'ubriachezza manifesta.