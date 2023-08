Ubriaco al volante investe due pedoni: identificato e denunciato

Nel territorio della Compagnia di Pontedera i Carabinieri, a conclusione di una breve indagine, hanno denunciato un 45enne residente nella Valdera per guida sotto l’influenza dell’alcol (tasso alcolemico di 1,21 gr/l) in seguito a un sinistro stradale. Il veicolo sul quale viaggiava l'uomo ha investito due pedoni che stavano percorrendo una via del centro pontederese. Al 45enne è stata ritirata la patente.

Inoltre, i militari della Compagnia di Pontedera hanno segnalato un 25enne straniero per ingresso e soggiorno illegale nello Stato italiano. La persona, priva di documenti al momento del controllo, è risultata irregolare sul territorio nazionale.