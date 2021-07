Ubriaco infastidisce viaggiatori e provoca la Polizia: multato e allontanato

Durante l'attività di vigilanza presso la stazione centrale la Polfer di Pisa, ieri sera 20 luglio, ha fermato un 27enne italiano, in palese stato di ubriachezza. Il ragazzo, che si è mostrato scontroso e provocatorio, sia nei confronti degli operatori che dei viaggiatori, è stato sanzionato per manifesta ubriachezza con una multa di 102 euro e formalmente allontanato dalla stazione per 48 ore.

La stessa sera, sempre a Pisa, i poliziotti hanno anche soccorso una donna di 31 anni che a seguito di un malore, si era distesa sulla piattaforma del binario, a tratti priva di coscienza. Gli agenti, in attesa che arrivasse il personale medico del 118, hanno constatato la regolarità del battito cardiaco e hanno cercato di tenere la ragazza il più possibile vigile.