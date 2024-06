"All'amministrazione comunale preme più la salvaguardia della propria immagine che il benessere organizzato dei dipendenti". E' questa la critica sostanziale mossa dal sindacato Cub Comune di Pisa all'amministrazione pisana, a seguito di una comunicazione arrivata ai lavoratori di Palazzo Gambacorti circa la prossima celebrazione della Luminara 2024, il prossimo 16 giugno. "In previsione della Luminara del giorno 16 - si leggerebbe nella richiesta fatta - al fine di consentire l'accesso agli ospiti invitati dall'Amministrazione Comunale, si richiede cortesemente al personale dipendente che occupa gli uffici di Palazzo Gambacorti - Mosca con affaccio lungo il fiume Arno di provvedere a liberare, entro il pomeriggio di venerdì 14 giugno, le proprie scrivanie da oggetti personali, atti e documenti propri e dell'ufficio, anche in relazione alle esigenze di protezione di dati personali. Con la presente si precisa, altresì, che la sera della Luminara l'accesso al Palazzo Gambacorti sarà riservato solo al personale in servizio e agli ospiti muniti di invito".

Il commento di Cub Comune di Pisa è che così "il Comune di Pisa diventa una tribuna privata per i fuochi d'artificio, esclusivamente riservata agli invitati del Sindaco". "In precedenza - attacca il sindacato - non era mai avvenuta una cosa del genere: l'accesso agli edifici del comune per la sera della Luminaria era sempre stato vietato anche ai dipendenti stessi, lasciandoli come tutti gli altri spettatori ad ammirare lo spettacolo dai lungarni. Al di là della questione di principio, sarà comunque molto difficile sgomberare gli uffici, anche perché in molti di questi mancano armadi con chiusura dove riporre eventuali faldoni o pratiche di vario genere: starà agli stessi dipendenti ingegnarsi, rallentando il proprio lavoro e senza la certezza di potervi riuscire".

Conclude quindi Cub: "Considerando che alcuni dipendenti lavoreranno a recupero, il Comune non ha ancora risposto alla richiesta di spostare il giorno festivo per il personale coinvolto. Attendiamo di ricevere 'lumi' dalll'amministrazione comunale, alla quale preme più la salvaguardia della propria immagine che il benessere organizzativo dei dipendenti".